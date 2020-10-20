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КВУ повідомив про "аномальне" зростання кількості виборців у понад 20 громадах

Найбільше "виборчих туристів" зафіксовано у курортній Кароліно-Бугазькій ОТГ на Одещині.

КВУ повідомив про "аномальне" зростання кількості виборців у понад 20 громадах
Фото: пресс-служба президента

Представники Комітету виборців України зафіксували зростання кількості виборців у понад 20 громадах.

Про це повідомила пресслужба КВУ.

"Представники КВУ фіксують аномальне зростання кількості виборців у понад 20 громадах. Це може свідчити про використання технології «виборчого туризму», метою якої є спотворення результатів виборів в окремих громадах" - заявив голова КВУ Олексій Кошель під час прес-конференції "5 днів до виборів: основні тенденції, загрози, ризики".

За його словами, зростання кількості виборців є ознакою технології, коли групи людей могли змінити виборчу адресу "внаслідок фінансової мотивації". Тому в день голосування вони можуть організовано прибувати в громади і головувати за чітко визначених кандидатів або політсили.

За даними КВУ, найбільша кількість «виборчих туристів» - у курортній Кароліно-Бугазькій ОТГ на Одещині. У вересні кількість виборців у громаді зросла майже на 13% - з 4097 до 4610.

"Якщо вони організовано приймуть участь у голосуванні, це означатиме, що при явці близько 40% кожен четвертий виборець може бути учасником схеми по спотворенню результатів виборів", - наголосив Кошель.

Така ж технологія реалізовується і в низці інших громад. Так, впродовж місяця різко зросла кількість виборців у Фонтанській сільській громаді на Одещині (плюс 745 нових виборців), Слобідко-Кульчиївецькій громаді на Хмельниччині (плюс 239), Студениківській (плюс 183) та Козинській (плюс 171) громадах на Київщині та інших.

За словами Кошеля, за умов гострої конкуренції навіть кілька десятків голосів "фінансово мотивованих виборчих туристів" можуть вплинути на результати голосування. Коли ж до схем долучають сотні виборців – це прямий шлях до фальсифікацій. 

Нагадаємо, у вересні поліція викрила масову зміну виборчих адрес у Запоріжжі.

ЦВК дозволила голосувати на місцевих виборах за місцем проживання, а не реєстрації. Зазначалося, що новий порядок спрямований на реалізацію виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та інших виборців, які змушені проживати не за місцем реєстрації.

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