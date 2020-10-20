Резніков: українська формула амністування не може включати воєнних злочинців

Українська формула амністування не може включати воєнних злочинців, убивць, які скоювали злочини проти людяності та гуманізму.

Про це заявив в інтерв'ю ZN.UA віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"Навіть гіпотетичне ухвалення Україною будь-якого закону, умовно кажучи про "тотальну амністію" (як багато хто інтерпретує), суперечило б міжнародним принципам і конвенціям. Воєнних злочинців наздоганяють і через 20, і через 30, і через 40 років. Тому українська формула амністування точно також не може включати воєнних злочинців, убивць, які здійснювали злочини проти людяності та гуманізму, а також "верхівку" - організаторів цих злочинів", - сказав Резніков.

За його словами, близько 30-35 тисяч озброєних людей перебувають на окупованій території Донбасу, і вони діляться на 1-й і 2-й армійські корпуси, що перебувають під командуванням Південного округу російської армії зі штабом у Ростові.

"У тих окопах з автоматами, разом із російськими військовими, перебувають і наші з вами співгромадяни, які через низку причин служать сьогодні в окупаційній армії. Так ось, якщо людина стоїть на КПВВ в уніформі і з автоматом і займається тим, що піднімає та опускає шлагбаум, але не скоювала тяжких злочинів, то вона потрапить під амністування. Але її командир, який віддавав команди, вбивав, катував у в'язниці «Ізоляція», не може бути амністований ні за яких умов. І в разі його затримання понесе покарання за повною програмою", - зазначив віцепрем'єр.

Він також додав, що амністія - це звільнення від покарання або від інших видів переслідування за скоєні діяння, але це не означає, що людині скажуть, що вона не здійснювала правопорушення.

"Здійснювала. Ти все одно повстала проти конституційного ладу держави, в якій ти живеш. Хтось може прийти навіть добровільно і сказати: я служив у таких-то підрозділах, наприклад, в інженерних військах, займався розмінуванням, вважаю, що я підпадаю під амністію. Проводимо перевірку, переконуємося, що він не вбивав, не здійснював тяжких злочинів - амністуємо", - зауважив Резніков.

Нагадаємо, сьогодні Резніков також заявив, що мінський формат не є майданчиком, на якому можна досягти миру, і не потрібно очікувати від нього дива. За його словами, сьогодні Україна перебуває в Мінській угоді, термін якої завершився, - вона закінчилася 31 грудня 2015 року, але іншого майданчика зараз не існує.

У вересні віцепрем'єр зазначав, що реінтеграція тимчасово окупованих територій триватиме 25 років. За його словами, кінець війни і реінтеграція не збігатимуться в часі, а безпечна реінтеграція триватиме мінімум одне покоління. Як приклад віцепрем'єр додав, що в Німеччині досі є відмінності між східною та західною частинами.