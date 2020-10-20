Зеленський: "Безвізовому режиму нічого не загрожує"

За його словами, це стосується також співпраці з МВФ, ЄБРР і Світовим банком.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що безвізовому режиму України з Європейським Союзом нічого не загрожує.

Про це глава держави сказав під час виступу у Верховній Раді.

"Усі експерти відзначають, що цьогорічний Саміт Україна-ЄС та спільна заява чи не вперше так яскраво та предметно підкреслюють партнерство України та Європи. Відзначають наші успіхи, зокрема відчутний прогрес виконання Угоди про асоціацію, всі передумови для "промислового безвізу", Угоди про спільний авіаційний простір з ЄС, поглиблення інтеграції українських ринків з європейськими. А ще чіткий меседж: безвізовому режиму України з Європою нічого не загрожує", - заявив глава держави.

За його словами, це стосується також співпраці з МВФ, ЄБРР і Світовим банком.

"Разом з Польщею та Литвою ми заснували "Люблінський трикутник". Це платформа економічної, політичної та соціальної взаємодії, яка зробить наші країни міцнішими", - додав Зеленський.

Президент зауважив, що на міжнародному рівні зникла фраза "Світ втомився від України".

"Ми надали іміджу нашої держави нового змісту. На Україну почали дивитися по-новому", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський виступив із щорічним посланням до парламенту. Президент заявив, що сьогодні буде обговорювати свою передвиборну програму та пункти, які він виконав чи не виконав. Почати виступ Зеленський вирішив із обговорення ситуації з коронавірусом. Він зазначив, що на початку пандемії Україні довелося обирати між поганим сценарієм (удар по економіці) та найгіршим (велика кількість захворілих і померлих).

Також Зеленський додав, що дипломати працюють над наступним самітом "нормандської четвірки". Окрім того, Зеленський сказав, що депутати "Слуги народу" завтра поїдуть на передову.