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Порошенко закликав задіяти Феофанію та відомчі лікарні для прийому хворих на коронавірус

"Там є кисень, там є лікарі – і там немає хворих на коронавірус".

Порошенко закликав задіяти Феофанію та відомчі лікарні для прийому хворих на коронавірус
Фото: qha.com.ua

Експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко закликав відкрити відомчі лікарні Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Держприкордонслужби, Укрзалізниці та урядову лікарню у Феофанії для прийому хворих на коронавірус українців. Про це він заявив в ефірі програми «Свобода слова» на каналі ICTV.

«Чому в лікарнях Міністерства внутрішніх справ, в лікарнях залізниці, прикордонників, СБУ і,врешті-решт, у Феофанії ми не маємо відділення, куди госпіталізували б і хворих на коронавірус? Там є кисень, там є лікарі – і там немає хворих на коронавірус. У той час як лікарні забиті вщерть. У мене мінімум двадцять дзвінків на день з проханням «врятуйте життя моєї близької людини, бо я не можу її госпіталізувати ніде, в тому числі і в Києві», – говорить Порошенко. 

«Коли кажуть, що у нас 100% заповненість лікарень – це не просто так. Це добові черги швидких, які не можуть госпіталізувати людину. Це відчай мами, яка не може покласти в лікарню сина з важкою хворобою. Це абсолютна, злочинна бездіяльність, некомпетентність влади, яка втратила сім місяців для того, щоб підготувати країну, ліжка, ліки, кисень, лікарів до протидії цій страшній хворобі», – зазначив експрезидент.

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