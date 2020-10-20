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Ірландія першою в Євросоюзі запроваджує повторний локдаун

Локдаун запроваджує також Уельс.

Ірландія першою в Євросоюзі запроваджує повторний локдаун
Фото: EPA/UPG

Ірландія першою з країн Євросоюзу знову запроваджує новий локдаун через COVID-19. Обмеження розраховані щонайменше на шість тижнів. Вони почнуть діяти у ніч на 21 жовтня і триватимуть до 1 грудня, передає DW.

У цей час будуть закриті роздрібні магазини з товарами, які не є предметами першої необхідності, а також музеї, галереї та інші установи культури.

Ресторани і бари зможуть працювати тільки на доставку або продавати їжу на винос. Також на три чверті скоротять кількість поїздок громадського транспорту.

Крім того, жителям країни заборонять віддалятися від своїх будинків далі, ніж на п'ять кілометрів. Винятком можуть стати поїздки через життєво важливі сімейні обставини, на роботу або до лікаря. Також будуть заборонені усі вечірки у приватних будинках і прибудинкових територіях та інші події.

При цьому навчання в школах продовжиться. Парки та дитячі майданчики також будуть відкриті. Влада закликає людей працювати з дому, крім тих, хто працює у критично важливих галузях.

Згідно з останніми даними, в країні офіційно підтвердили понад 50,9 тисячі випадків інфікувань COVID-19 і 1852 летальних випадки. Зростання добової захворюваності спостергіається з 10 жовтня.

Напередодні про запровадження урядом локдауну у всьому регіоні також заявив перший міністр Вельсу Марк Дрейкфорд. Дія карантину почнеться 23 жовтня о 18:00 за місцевим часом і триватиме до 9 листопада.

За словами президента Володимира Зеленського, в Україні запровадять жорсткий карантин, якщо кількість інфікованих на добу перевищить позначку у 9,5 тисяч людей. Наразі в країні діє адаптивний карантин, дію якого уряд продовжив до кінця 2020 року.

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