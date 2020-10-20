Аргентина стала п’ятою країною у світі, де число інфікованих ковідом перевищило мільйон

На ранок вівторка, 20 жовтня, у світі зафіксовано 40,6 млн випадків зараження коронавірусом.

Аргентина стала п'ятою країною в світі, в якій число виявлених випадків зараження коронавірусною інфекцією перевищило 1 млн і становить 1 002 662 випадки.

Згідно з даними міністерства охорони здоров'я країни, за останні 24 години в країні було зареєстровано 12 982 нові випадки захворювання, передає DW.

Від наслідків COVID-19 за добу помер ще 451 пацієнт. Загалом в Аргентині 26 716 летальних випадків з початку пандемії.

При цьому, за оцінками ресурсу Worldometer, Аргентина займає шосте місце за кількістю заражень.

Її випереджають США (8 449 847), Індія (7 594 736), Бразилія (5 251 127), Росія (1 415 316) і Іспанія (1 015 795).

Водночас, за оцінкою вчених Університету Джонса Хопкінса, Іспанія ще не подолала позначку в 1 млн підтверджених випадків зараження ковідом.

У світі станом на ранок вівторка, 20 жовтня, зафіксовано 40,6 млн випадків зараження коронавірусом, при цьому більш як 30,4 мільйона людей вже подолали хворобу.