МВС Білорусі заявило про 280 затриманих під час недільних протестів

В акціях протесту взяли участь десятки тисяч білорусів.

Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило затримання 280 учасників акцій протесту, які проходили в неділю, 18 жовтня.

Найбільше затриманих у Мінську - 215, повідомляє Белта.

237 із затриманих залишаються під арештом до розгляду судами справ про адміністративні правопорушення.

У Мінську 18 жовтня пройшов "Партизанський марш" - чергова акція протесту з вимогою переглянути підсумки виборів президента Білорусі та звільнити політв’язнів. В акції взяли участь десятки тисяч людей. У правоохоронних органах заявили, що міліціонери кілька разів стріляли в повітря гумовими кулями, оскільки демонстранти кидали в них каміння.

17 жовтня у Мінську відбулися марші студентів та жінок. Повідомляли про близько 60 затриманих.

Нагадаємо, масові протести у Білорусі тривають з 9 серпня. Демонстранти виступають проти офіційних результатів президентських виборів, згідно з якими перемогу здобув Олександр Лукашенко.

Під час протестів загинули три людини, затримано понад 13,5 тисяч осіб, силовики застосовували до протестувальників тортури. Білоруські правозахисники визнали політв'язнями майже 100 осіб. У середині вересня були затримані або видворені шестеро із семи членів президії Координаційної ради.

Євросоюз у жовтні запровадив санкції проти 50 білоруських посадовців. 13 жовтня у МЗС повідомили, що Україна приєднається до першої хвилі санкції ЄС стосовно влади Білорусі, однак рішення щодо особистих санкцій стосовно Олександра Лукашенка ще не ухвалено.