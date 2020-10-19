Кількість хворих на коронавірус у світі перевищила 40,2 млн

Станом на ранок 19 жовтня у світі зафіксували 324 927 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Помер за добу 3 971 пацієнт.

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Усього у світі зафіксовано 40 282 605 випадків інфікування. Від ускладнень, викликаних вірусом, померли 1 118 330 пацієнтів.

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 30 120 598 осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень - США, Індія, Бразилія, Росія і Аргентина. Україна на 25-му місці світового рейтингу і на 7-му в Європі.

Нагадаємо, Словаччина, де з 1 жовтня діє режим надзвичайної ситуації, вирішила протестувати на антитіла до коронавірусу все 5,5-мільйонне населення країни.

У китайському місті Циндао, де виявили 12 випадків COVID-19, вирішили протестувати усіх 9 млн мешканців.