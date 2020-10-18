Facebook запідозрив 120 тис. рекламних постів у спробі вплинути на вибори у США та видалив їх

У соцмережі не хочуть повторення 2016 року.

Соціальна мережа Facebook і сервіс для обміну фотографіями Instagram не прийняли до розміщення 2,2 млн рекламних повідомлень, запідозривши їх у спробі "перешкодити голосуванню" на майбутніх виборах президента США. Ще 120 тисяч постів були видалені з цієї ж причини.

Про це повідомив віце-президент Facebook зі зв'язків з громадськістю Ніколас Клег в інтерв'ю французькому виданню Le Journal du Dimanche, оприлюдненому в неділю, 18 жовтня, передає DW.

За його словами, експерти соцмережі співпрацюють із 70 ЗМІ з питань верифікації інформації. Завдяки використанню штучного інтелекту, Facebook видалив вже "мільярди постів і фейкових профілів" ще до того, як на них поскаржилися користувачі, розповів Клег.

Facebook зберігає рекламні оголошення, а також інформацію про їх фінансування та походження протягом 7 років, щоб "забезпечити прозорість", підкреслив представник компанії.

Таким чином найбільша у світі соцмережа прагне уникнути повторення ситуації перед президентськими виборами в Сполучених Штатах у 2016 році. Тоді масово робилися спроби, в тому числі з Росії, маніпулювати думкою виборців через Facebook.

У 2020 році вибори президента США заплановані на 3 листопада.

Нагадаємо, у вересні цього року Facebook видалилив три групи пов'язаних між собою акаунтів, пов'язаних з РФ та "фабрикою тролів".