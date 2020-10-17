Прокуратура Франції підтвердила, що вбивство вчителя в передмісті Парижа скоїв біженець з Росії

Національна антитерористична прокуратура Франції, яка розслідує вбивство вчителя історії в передмісті Парижа, підтвердила, що його скоїв 18-річний чеченець, який народився в Москві.

Абдулах А. прибув до Франції разом зі своїми батьками, які отримали статус біженців десять років тому. Про його радикальні погляди поліції не було відомо, пише DW.

За словами глави антитерористичної прокуратури Жан-Франсуа Рікара, незадовго до нападу злочинець підійшов до учнів на вулиці і попросив вказати на його майбутню жертву. Після атаки Абдулах А. виклав у twitter фото тіла вчителя, супроводивши його повідомленням про щойно скоєне вбивство.

47-річний Самюель П. працював учителем історії та географії в коледжі в передмісті Парижа Конфлан-Сент-Онорін. Раніше, під час уроку, присвяченого свободі слова, він показував учням опубліковані сатиричним виданням Charlie Hebdo карикатури на пророка Мухаммеда. Після цього, за даними агентства AFP, йому почали надходити погрози від батьків учнів. Учитель повідомив про них керівництву школи і місцевим комісаріату поліції.

Свідки стверджують, що нападник, озброєний кухонним ножем, під час атаки викрикував "Аллах акбар!" Після ймовірного теракту у Франції було затримано дев'ятьох осіб. Частина затриманих - родичі нападника, в тому числі один неповнолітній. Затримані також батьки учнів школи, де працював убитий педагог, і низка осіб, не пов'язаних із сім'єю ймовірного терориста. За даними агентства Reuters, зведена сестра одного із заарештованих була членом терористичного угруповання "Ісламська держава".