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У Франції виходець з Росії зарізав вчителя за карикатури на пророка Мухаммеда

Нападника застрелив поліцейський патруль за декілька вулиць від місця нападу.

У Франції виходець з Росії зарізав вчителя за карикатури на пророка Мухаммеда
Фото: reuters.com

В житловому передмісті на півночі Парижу чоловік наніс декілька ножових поранень вчителю історії середньої школи, який показував своїм учням карикатури на пророка Мухаммеда.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що напад стався пізно ввечері в п'ятницю на вулиці перед середньою школою, де працював вчитель, в передмісті Конфлан Сент-Онорін. Нападника застрелив поліцейський патруль за декілька вулиць від місця нападу.

"Сьогодні був убитий один з наших співгромадян, тому що він викладав, він вчив учнів свободі вираження думки ... Наш співвітчизник піддався грубому нападу, став жертвою терористичного нападу ісламістів", - заявив журналістам на місці нападу президент Франції Еммануель Макрон.

За словами представника поліції, жертва нападу отримала множинні ножові поранення в шию. Одне з джерел в правоохоронних органах повідомило, що під час нападу вчитель був обезголовлений.

Французький телеканал BFMTV повідомив, що підозрюваному в нападі було 18 років, він народився в Москві.

Співрозмовник в поліції повідомив, що свідки чули, як нападник вигукував “Аллах Акбар”. 

Нагадаємо, 25 вересня у Парижі невідомий чоловік поранив ножем чотирьох людей поблизу колишньої редакції сатиричного видання Charlie Hebdo.

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