ЄС скасував запланований на листопад саміт у Берліні

Таке рішення прийняте, щоб обмежити контакти і не допустити поширення коронавірусу.

Європейський Союз вирішив скасувати запланований на листопад саміт у Берліні.

Про це повідомила канцлерка Німеччини Ангела Меркель, передає "Інтерфакс-Україна".

Вона пояснила, що таке рішення прийняте для того, щоб обмежити контакти та не допустити поширення коронавірусу.

"У сенсі необхідності обмеження контактів - я вважаю, що це необхідний зараз сигнал", - сказала вона журналістам у Брюсселі.

Останнім часом у Німеччині збільшується кількість інфікованих COVID-19. Сьогодні німецький Інститут Роберта Коха зафіксував 7 тис. 334 нових випадки коронавірусу.

Фахівці інституту і представники МОЗ Німеччини попереджають, що у зв'язку з похолоданням та традиційним сезоном грипу, показники захворювання на коронавірус зростатимуть.

Нагадаємо, раніше Німеччина повідомила про нові обмеження, щоб сповільнити поширення коронавірусу COVID-19.