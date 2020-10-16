Тихановська має намір відвідати Україну після місцевих виборів

Лідерка опозиції Білорусі, екскандидатка в президенти країни Світлана Тихановська, подякувала Україні за підтримку і повідомила, що найближчим часом відвідає Київ.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Ми дуже раді, що Україна зайняла тверду позицію стосовно Білорусі, особливо - міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Вони готові підтримати санкції. Можливо, це буде ваш список, можливо, підкріплений введеними санкціями ЄС. Це явний знак підтримки білоруського народу у боротьбі", - сказала Тихановська.

Вона зазначила, що Білорусь хотіла би будувати партнерські і взаємовигідні відносини з Україною. Також Тихановська додала, що має намір відвідати Київ.

"Вони нам близькі історично та культурно. На Заході мене часто запитують, чи розуміють росіяни білоруську мову, коли ти починаєш говорити. Я відповідаю: “Ні, вони не розуміють, але українці нас розуміють. Ми розуміємо українську, вони розуміють нас. Наші мови трохи ближчі". Найближчим часом ми плануємо поїздку до Києва. Після місцевих виборів вже", - сказала лідерка білоруської опозиції.

Відповідаючи на питання, чи бачить вона Білорусь членом Європейського Союзу у майбутньому, Тихановська сказала, що це вирішуватимуть самі білоруси.

"Я думаю, що білоруси самі вирішать, в якому напрямку вони хотіли рухатися - туди чи туди. Ви можете обрати свій шлях. Якщо ви дружите з усіма, можуть бути політичні, економічні зв’язки, як з одного боку, так і з іншого, і вибирати не потрібно - там чи тут", - додала вона.

Нагадаємо, у вересні в інтерв'ю LB.ua Тихановська пообіцяла Лукашенку гарантії безпеки в разі мирної передачі влади. Згодом вона запропонувала в разі зміни влади в країні надати йому імунітет від переслідувань. Тихановська наголосила, що не може пробачити Лукашенку його злочини, але усвідомлює, що імунітет повинен стати частиною переговорів.

13 жовтня Тихановська оголосила Лукашенку ультиматум - якщо він не піде з посади до 25 жовтня, опозиція оголосить загальнонаціональний страйк.