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Тихановська оголосила Лукашенку ультиматум і вимагає його відставки

Якщо Лукашенко не піде з посади до 25 жовтня, Тихановська оголосить загальнонаціональний страйк.

Тихановська оголосила Лукашенку ультиматум і вимагає його відставки
Світлана Тихановська
Фото: Скріншот відео

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська дала Олександру Лукашенку 13 днів на те, щоб він залишив президентський пост і звільнив усіх політв'язнів. 

Про це Тихановська заявила у своєму Telrgram-каналі.

"Минуло два місяці політичної кризи, насильства і беззаконня - і з нас досить. 25 жовтня ми оголошуємо Народний Ультиматум. У режиму є 13 днів, щоб виконати три обов'язкові вимоги:

1. Лукашенко повинен оголосити про відставку.

2. Насильство на вулицях має зупинитися повністю.

3. Усі політв'язні повинні бути звільнені", - написала Тихановська.

Лідерка опозиції зазначила, що якщо до 25 жовтня наші вимоги не будуть виконані, вся країна мирно вийде на вулиці з Народним Ультиматумом.

"І 26 жовтня почнеться національний страйк усіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажів у державних магазинах. У вас є 13 днів, щоб виконати три умови. У нас є 13 днів, щоб підготуватися, і весь цей час білоруси будуть продовжувати свій мирний і наполегливий протест. Ви намагаєтеся паралізувати життя нашої країни, не розуміючи, що Білорусь сильніша, ніж режим. Якщо ви очікували наказу - то ось наказ. І термін його виконання - до 25 жовтня", - заявила Тихановська.

Нагадаємо, у вересні в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua Тихановська пообіцяла Лукашенку гарантії безпеки в разі мирної передачі влади. За її словами, думка всіх білорусів має враховуватися в цьому питанні.

Згодом вона запропонувала в разі зміни влади в країні надати Олександру Лукашенку імунітет від переслідувань. Тихановська наголосила, що не може пробачити Лукашенку його злочини, але усвідомлює, що імунітет повинен стати частиною переговорів про передачу влади.

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