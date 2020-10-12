Борис Джонсон вважає, що не варто сподіватися на появу ефективної вакцини від COVID-19

Він визнав, що розробку вакцини "не можна приймати як належне".

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не виключає, що ефективна вакцина від коронавірусу може ніколи не бути винайдена.

Про це він заявив під час звернення до Палати громад Британії, передає Independent.

Прем'єр-міністр у своїй промові сказав, що є "деякі дуже обнадійливі ознаки" того, що вакцина від Covid-19 буде розроблена. Разом з тим він попередив депутатів, що через 18 років після спалаху атипової пневмонії, викликаної вірусом SARS-CoV, вакцина від нього досі не винайдена. В результаті спалаху цієї хвороби в 2002 році загинуло більше 700 людей у всьому світі.

Раніше в жовтні Борис Джонсон заявив, що, на його думку, "наукове рівняння" зміниться в найближчі місяці, і прогрес у вакцинах і тестуванні дозволить світові впоратися з коронавірусом.

Але коли його запитали сьогодні, коли він очікує на це, він визнав, що це "не можна приймати як належне".

"На жаль, я не можу назвати дату, до якої я можу з упевненістю пообіцяти, що у нас буде вакцина. Є деякі дуже обнадійливі ознаки … але, як ви знаєте, SARS стався 18 років тому, у нас досі немає вакцини від SARS. Я не хочу нікого пригнічувати, але ми повинні ставитися до цього реалістично. Є хороші шанси отримати вакцину, але це не можна приймати як належне", - сказав Джонсон.

Нагадаємо, раніше Борис Джонсон оголосив про введення в країні нових обмежень, які можуть тривати протягом 6 місяців, через збільшення випадків захворювань на коронавірус.