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В Афінах невідомий напав на Саакашвілі і вдарив його по голові

Перед інцидентом політик повідомив, що прибув на зустріч з емігрантами з Грузії.

В Афінах невідомий напав на Саакашвілі і вдарив його по голові
Фото: tribune.com.ua

У столиці Греції, в Афінах, невідомий чоловік напав на експрезидента Грузії, голову Виконавчого комітету реформ України Михайла Саакашвілі.

Відео опублікував грузинський канал "Точка зору".

У ролику видно, як Саакашвілі оточили шанувальники, але в якийсь момент на нього нападає чоловік у капюшоні і завдає кількох ударів по голові.

Перед інцидентом Саакашвілі написав у фейсбуці, що прибув до Афін на зустріч з емігрантами з Грузії.

Нагадаємо, у 2004-2013 роках Саакашвілі був президентом Грузії. Після закінчення другої каденції він залишив країну. У Грузії проти нього порушено кримінальні справи, зокрема, його заочно засудили до 6 років в'язниці. Улітку 2014 року Грузія оголосила Саакашвілі в розшук. 

Пізніше Саакашвілі отримав український паспорт, а у 2015-2016 роках очолював Одеську облдержадміністрацію. У 2017 році п'ятий президент Петро Порошенко припинив українське громадянство Саакашвілі через зазначення неправдивих даних в анкеті, проте у 2019 році шостий президент Володимир Зеленський своїм указом його повернув. Пізніше Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ, який він перейменував на "Офіс простих рішень та результатів".

В Україні Саакашвілі звинувачували в отриманні грошей від олігарха Сергія Курченка (ч.2 ст. 256 Кримінального кодексу, сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності). Розслідування було призупинено, оскільки Саакашвілі після видворення з України проживав у Нідерландах і Генеральна прокуратура направляла туди запит про надання міжнародно-правової допомоги. Після повернення в Україну прокуратура не відновила справи.

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