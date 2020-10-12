В ООН заявили, що нинішнє століття може виявитися останнім для людства через зміни клімату

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що нинішнє століття може виявитися останнім для людства, якщо не почати боротьбу з глобальним потеплінням.
Про це повідомляє Центр новин ООН.
"Якщо ми не почнемо діяти прямо зараз, нинішнє століття може виявитися останнім для людства", - сказав генсек ООН.
Гутерреш зазначив, що необхідно утримати підвищення глобальної температури на рівні півтора градуса за шкалою Цельсія. Однак попри рекомендації кліматологів, поки що це завдання не виконується.
"Мільярди людей в усьому світі вже потерпають від нашої бездіяльності. Через залежність від викопного палива, яка вкорінилася, ми тупцюємо на місці. Глобальні кліматичні зміни спричиняють безпрецедентні лісові пожежі, інтенсивні і часті циклони, повені, посухи та інші екстремальні погодні явища", - зауважив генсек.
За його словами, в останні 25 років на частку найбагатших 10% населення світу припадала більш ніж половина викидів вуглецю в атмосферу, а на частку найбідніших 50% - лише сім відсотків.
Гутерреш закликав уряди і все міжнародне співтовариство взяти на озброєння план, який базується на наступних принципах:
- пріоритетні інвестиції в "зелені" робочі місця;
- відмова від підтримки галузей промисловості, що забруднюють навколишнє середовище;
- припинення субсидування підприємств, які займаються видобутком і переробкою викопного палива;
- облік кліматичних ризиків при прийнятті будь-яких фінансових і політичних рішень;
- глобальне співробітництво в дусі взаємодопомоги і солідарності.
- допомога державам, які опинилися серед відсталих у боротьбі за здоровий клімат на планеті.
Нагадаємо, у січні ООН визнала право кліматичних біженців на притулок. Близько 280 мільйонів людей будуть змушені мігрувати через глобальне потепління.