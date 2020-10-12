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В ООН заявили, що нинішнє століття може виявитися останнім для людства через зміни клімату

В останні 25 років на частку найбагатших 10% населення світу припадала більш ніж половина викидів вуглецю в атмосферу, а на частку найбідніших 50% - лише 7%.

В ООН заявили, що нинішнє століття може виявитися останнім для людства через зміни клімату
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що нинішнє століття може виявитися останнім для людства, якщо не почати боротьбу з глобальним потеплінням.

Про це повідомляє Центр новин ООН.

"Якщо ми не почнемо діяти прямо зараз, нинішнє століття може виявитися останнім для людства", - сказав генсек ООН.

Гутерреш зазначив, що необхідно утримати підвищення глобальної температури на рівні півтора градуса за шкалою Цельсія. Однак попри рекомендації кліматологів, поки що це завдання не виконується.

"Мільярди людей в усьому світі вже потерпають від нашої бездіяльності. Через залежність від викопного палива, яка вкорінилася, ми тупцюємо на місці. Глобальні кліматичні зміни спричиняють безпрецедентні лісові пожежі, інтенсивні і часті циклони, повені, посухи та інші екстремальні погодні явища", - зауважив генсек.

За його словами, в останні 25 років на частку найбагатших 10% населення світу припадала більш ніж половина викидів вуглецю в атмосферу, а на частку найбідніших 50% - лише сім відсотків.

Гутерреш закликав уряди і все міжнародне співтовариство взяти на озброєння план, який базується на наступних принципах:

  • пріоритетні інвестиції в "зелені" робочі місця;
  • відмова від підтримки галузей промисловості, що забруднюють навколишнє середовище;
  • припинення субсидування підприємств, які займаються видобутком і переробкою викопного палива;
  • облік кліматичних ризиків при прийнятті будь-яких фінансових і політичних рішень;
  • глобальне співробітництво в дусі взаємодопомоги і солідарності.
  • допомога державам, які опинилися серед відсталих у боротьбі за здоровий клімат на планеті.

Нагадаємо, у січні ООН визнала право кліматичних біженців на притулок. Близько 280 мільйонів людей будуть змушені мігрувати через глобальне потепління.

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