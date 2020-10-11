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Президент Польщі прибув з візитом до України

Свій візит в Україну польський лідер назвав дуже важливим.

Президент Польщі прибув з візитом до України
Фото: EPA/UPG

Президент Польщі Анджей Дуда прибув з офіційним візитом до України. Про це йдеться у повідомленні канцелярії польського президента у Twitter.

Свій візит в Україну польський лідер назвав дуже важливим.

"В період пандемії багато господарських секторів залежать від налагодження ще кращої міжнародної співпраці та ухвалення конкретних рішень. Зв'язки між Україною та Польщею дуже міцні й разом працюємо заради ще більшого їх посилення", - написав Дуда у Twitter.

Свій візит Дуда почав з відвідування Меморіалу жертвам комуністичного режиму у Биківні.

Планується, що Зеленський та Дуда візьмуть участь у бізнес-форумі, присвяченому розвитку портової інфраструктури Одеси. 

У межах візиту президента Польщі до України буде підписано низку двосторонніх угод, які стосуються розвитку морської інфраструктури.

В ОП нагадали, що візит польського президента планували ще у квітні, однак його довелось перенести через пандемію. 

Востаннє президент Польщі відвідував Україну у 2017 році, тоді Дуда приїхав у Харків. 

Нагадаємо, лідери України та Польщі провели телефонну розмову у вересні. У серпні Анджей Дуда склав присягу на другий п'ятирічний термін повноважень глави держави. У своїй промові він згадав Україну.

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