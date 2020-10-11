Президент Польщі прибув з візитом до України

Президент Польщі Анджей Дуда прибув з офіційним візитом до України. Про це йдеться у повідомленні канцелярії польського президента у Twitter.

Свій візит в Україну польський лідер назвав дуже важливим.

"В період пандемії багато господарських секторів залежать від налагодження ще кращої міжнародної співпраці та ухвалення конкретних рішень. Зв'язки між Україною та Польщею дуже міцні й разом працюємо заради ще більшого їх посилення", - написав Дуда у Twitter.

Сьогоднішній візит до нашого сусіда в UA🇺🇦 особливо важливий. В період пандемії багато господарських секторів залежать від налагодження ще кращої міжнародної співпраці і прийняття конкретних рішень. Зв'язки між 🇵🇱 та 🇺🇦 дуже міцні і разом працюємо заради ще більшого їх посилення. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) October 11, 2020

Правда і пам'ять мусять тривати. Сьогодні на Польському воєнному цвинтарі в Биківні вшановую пам'ять замордованих 80 років тому НКВС 3435 польських в’язнів з українського Катинського списку, які загинули за вільну та суверенну Польщу.#ZbrodniaKatyńska. pic.twitter.com/3hXBHsaf37 — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) October 11, 2020

Свій візит Дуда почав з відвідування Меморіалу жертвам комуністичного режиму у Биківні.

Планується, що Зеленський та Дуда візьмуть участь у бізнес-форумі, присвяченому розвитку портової інфраструктури Одеси.

У межах візиту президента Польщі до України буде підписано низку двосторонніх угод, які стосуються розвитку морської інфраструктури.

В ОП нагадали, що візит польського президента планували ще у квітні, однак його довелось перенести через пандемію.

Востаннє президент Польщі відвідував Україну у 2017 році, тоді Дуда приїхав у Харків.

Нагадаємо, лідери України та Польщі провели телефонну розмову у вересні. У серпні Анджей Дуда склав присягу на другий п'ятирічний термін повноважень глави держави. У своїй промові він згадав Україну.