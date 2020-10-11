NASA перенесло другий політ Crew Dragon до МКС

Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) перенесло на першу половину листопада другий запуск пілотованого космічного корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій 10 жовтня на сайті NASA.

"Запуск місії SpaceX Crew-1 до МКС тепер заплановано не раніше, ніж на першу половину листопада, що дасть SpaceX додатковий час для завершення тестування обладнання та аналізу даних", - йдеться у повідомленні.

Раніше запуск Crew Dragon планували на 31 жовтня.

До складу екіпажу SpaceX Crew-1 увійдуть американці Майкл Хопкінс, Віктор Гловер і Шеннон Уокер, а також астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень Соїті Ногуті. Вони проведуть на борту МКС шість місяців. Пуск ракети-носія Falcon 9 відбудеться з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида.

Фото: nasa.gov Астронавти, які візьмуть участь у другому польоті Crew Dragon до МКС

Нагадаємо, Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска з другої спроби стартував до МКС 30 травня. Першу спробу 27 травня скасували через погану погоду. На борту знаходились двоє астронавтів - Роберт Бенкен та Дуглас Херлі.

Це був перший в історії пілотований космічний запуск, здійснений приватною компанією. До цього людей в космос відправляли тільки держави - СРСР (Росія), США і Китай.

Крім того, для США запуск Crew Dragon став першим пілотованим польотом за дев'ять років. Після того як в 2011 році закрилася програма Space Shuttle, астронавтів NASA на МКС доставляли російські кораблі "Союз".