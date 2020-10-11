Десять країн ЄС відкликали своїх послів із Мінська

У білоруській столиці залишились лише представники Австрії та Італії.

У Мінську з послів країн Євросоюзу на ранок 10 жовтня залишилися лише посол Австрії і посол Італії. Про це пише TUT.BY із посиланням на інформовані джерела.

Решта послів країн ЄС відкликані у свої столиці для консультацій.

Дипломатичний скандал спалахнув на початку жовтня, коли МЗС Білорусі зажадав від Польщі та Литви скоротити кількість дипломатів: у литовському посольстві замість 25 мали залишитися 14 дипломатів, в польському - замість 50 повинно залишитися 18.

Також в МЗС Білорусі рекомендували відкликати послів Литви і Польщі на батьківщину для консультацій.

Глава МЗС Польщі при цьому заявив, що "в координації з Європейською службою зовнішніх зв'язків та країнами-членами ЄС прийнято спільне рішення відкликати для консультацій деяких з послів, акредитованих в Білорусі". Тобто мова йшла не тільки про послів Польщі і Литви, а й інших країн ЄС, відзначає Польське радіо.

Посол Польщі Артур Михальський і посол Литви Андрюс Пулокас покинули Білорусь 5 жовтня. 9 жовтня МЗС Польщі виконало вимогу білоруської сторони і відкликало 32 польських дипломатів.

Послів також відкликали Німеччина, Латвія, Естонія, Чехія, Болгарія, Великобританія і Румунія. Про такий намір повідомили у Словаччині.

Нагадаємо, 9 жовтня голова МЗС Білорусі Володимир Макей по телефону обговорив з Верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем перспективи відносин між Білоруссю і ЄС. Владу Білорусі закликали залучити до національного діалогу ОБСЄ.