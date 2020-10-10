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У Північній Кореї рано вранці 10 жовтня провели військовий парад і показали міжконтинентальну балістичну ракету "Хвасон-15". Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Це перша балістична ракета, розроблена Північною Кореєю, яка теоретично здатна вразити територію США.

Під час параду на честь 75-річчя заснування правлячої Робочої партії КНДР, глава Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв "продовжувати зміцнювати оборону країни" для протидії "постійно зростаючим ядерним та іншим загрозам з боку ворожих сил".

Виступ Кім Чен Ина транслювало національне телебачення.

Сам парад, за даними південнокорейських медіа, відбувся рано вранці, близько 4 години ранку. З чим це було пов'язано - невідомо.

Видання відзначає, що це перший військовий парад у Північній Кореї з 2018 року.

Перші випробування "Хвасон-15" Північна Корея провела у 2017 році. Тоді Пхеньян оголосив, що досяг своєї давньої мети, ставши ядерною державою. У КНДР також заявили, що нова ракета сягнула висоти близько 4475 кілометрів і за 53 хвилини подолала відстань 950 кілометрів, а загалом матиме дальність близько 13 000 км.

Нагадаємо, перемовини між США і КНДР про атомну програму Пхеньяна зайшли у глухий кут з часу провального саміту між лідерами двох країн Дональдом Трампом і Кім Чен Ином у лютому 2019 року у В'єтнамі.

Перший заступник міністра закордонних справ КНДР звинуватила Вашингтон у спробі використати діалог з Пхеньяном лише як інструмент для врегулювання внутрішньоамериканської "політичної кризи".