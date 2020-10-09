В ООН підрахували кількість загиблих через загострення у Нагірному Карабасі

За даними Верховного комісару ООН з прав людини Мішель Бачелет, серед загиблих є діти.

З початку відновлення активних бойових дій в Нагірному Карабасі і на прилеглих територіях загинули більше 50 цивільних осіб.

Про це йдеться у заяві Верховного комісару ООН з прав людини Мішель Бачелет.

"Інформація з різних джерел, яку Управління ООН з прав людини не змогло перевірити самостійно, свідчить про те, що станом на 8 жовтня в результаті бойових дій було вбито близько 53 цивільних осіб, серед яких є діти. Повідомляється, що переважна більшість будівель, зокрема будинки, школи та інші цивільні об'єкти, які зазнали руйнувань, були розташовані в Нагірному Карабасі", - йдеться у повідомленні.

Бачелет висловила стурбованість через обстріли населених районів з важкої зброї в зоні конфлікту і навколо нього. Вона також закликала терміново зупинити вогонь через шкоду, яку він завдає мирним жителям.

Нагадаємо, 27 вересня бойові дії в Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів.

Того ж дня Вірменія та невизнана Нагірно-Карабаська республіка оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Згодом воєнний стан та комендантську годину ввели в Азербайджані. 2 жовтня Вірменія привела збройні сили в повну бойову готовність.

4 жовтня Азербайджан повідомив, що вірменська армія завдала удару по місту Гянджа.

ООН та світові лідери закликали сторони до негайних переговорів. Водночас президент Азербайджану Ільхам Алієв головною умовою перемир'я назвав виведення збройних сил Вірменії з регіону.

У НАТО вважають, що військового вирішення конфлікту в Нагірному Карабаху не існує.