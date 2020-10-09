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Вірменія і Азербайджан погодилися на консультації в Москві, - МЗС Росії

Очікується, що зустріч відбудеться на рівні міністрів закордонних справ.

Вірменія і Азербайджан погодилися на консультації в Москві, - МЗС Росії
Фото: EPA/UPG

Вірменія та Азербайджан підтвердили участь своїх дипломатів у консультаціях в Москві 9 жовтня для врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі.

Про це заявила представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, передає "Интерфакс".

"Баку і Єреван підтвердили участь у консультаціях в Москві. Йде активна підготовка", - повідомила вона.

Очікується, що зустріч відбудеться на рівні міністрів закордонних справ.

Напередодні, 8 жовтня, у Кремлі повідомили, що Володимир Путін запросив голів МЗС Вірменії та Азербайджану на консультації.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав сторони конфлікту негайно припинити бойові дії і розпочати переговори.

27 вересня бойові дії в Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових і мирних жителів. Того ж дня Вірменія та невизнана Нагірно-Карабаська республіка оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Згодом воєнний стан і комендантську годину ввели в Азербайджані. 2 жовтня Вірменія привела збройні сили в повну бойову готовність.

ООН і світові лідери закликали сторони до переговорів. Водночас президент Азербайджану Ільхам Алієв головною умовою перемир'я назвав виведення збройних сил Вірменії з регіону. 

Вірменія та Азербайджан повідомляють, що в Нагірному Карабаху тривають "запеклі бої".

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