Кіберфахівці Служби безпеки України блокували у Києві діяльність "ботоферми", яку спонсорували з території РФ.
Про це йдеться у повідомленні на сайті СБУ.
"Спеціалізовані апаратно-програмні комплекси зловмисники використовували для створення і просування фейкових акаунтів у соціальних мережах. Вони розповсюджували неправдиву інформацію для маніпулювання суспільною думкою напередодні місцевих виборів. Для організації протиправної діяльності організатори "ботоферми" використовували сім-картки українських операторів мобільного зв’язку", - йдеться у повідомленні.
Під час проведення обшуків було виявлено та вилучено комп’ютерну техніку зі встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням, телекомунікаційне обладнання.
Розпочате досудове розслідування за ст. 258-3 Кримінального кодексу України - "Створення терористичної групи чи терористичної організації". Санкція статті передбачає до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Правоохоронці перевіряють інформацію про причетність до функціонування "ботоферми" представників російських спецслужб.
Нагадаємо, в лютому СБУ заблокувала роботу ботоферми, яка діяла в декількох регіонах України. Її обладнання підтримувалося через російські онлайн-сервіси.