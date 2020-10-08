Правоохоронці перевіряють інформацію про причетності до функціонування "ботоферми" представників російських спецслужб.

Фото: ssu.gov.ua

Кіберфахівці Служби безпеки України блокували у Києві діяльність "ботоферми", яку спонсорували з території РФ.

Про це йдеться у повідомленні на сайті СБУ.

"Спеціалізовані апаратно-програмні комплекси зловмисники використовували для створення і просування фейкових акаунтів у соціальних мережах. Вони розповсюджували неправдиву інформацію для маніпулювання суспільною думкою напередодні місцевих виборів. Для організації протиправної діяльності організатори "ботоферми" використовували сім-картки українських операторів мобільного зв’язку", - йдеться у повідомленні.

Під час проведення обшуків було виявлено та вилучено комп’ютерну техніку зі встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням, телекомунікаційне обладнання.

Розпочате досудове розслідування за ст. 258-3 Кримінального кодексу України - "Створення терористичної групи чи терористичної організації". Санкція статті передбачає до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці перевіряють інформацію про причетність до функціонування "ботоферми" представників російських спецслужб.

Нагадаємо, в лютому СБУ заблокувала роботу ботоферми, яка діяла в декількох регіонах України. Її обладнання підтримувалося через російські онлайн-сервіси.