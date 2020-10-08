СБУ заблокувала діяльність комерсантів, які привласнили баржі Дунайського пароплавства

Співробітники Служби безпеки заблокували протиправну діяльність комерсантів, які привласнили судна ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство", яке підпорядковується Міністерству інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що оборудку організувало у 2017-2018 роках керівництво однієї з комерційних структур, яка орендувала у пароплавства 32 баржі. Потім зловмисники незаконно перевезли судна до однієї з країн Чорноморського басейну і переобладнали їх. Після цього баржі за підробленими документами використовувалися в Україні.

Фото: ssu.gov.ua

Правоохоронці здійснюють обшуки за місцями проживання фігурантів та офісах низки фірм, задіяних у схемі. Вилучені докази протиправної діяльності будуть долучені до матеріалів справи.

Також встановлено місцезнаходження суден, і наразі вживаються заходи для їх повернення у державну власність.

Фото: ssu.gov.ua

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки).

Нагадаємо, сьогодні в одеських офісах партії "Опозиційна платформа - За життя" пройшли обшуки у справі Дунайського пароплавства. Розслідування цієї справи почалося в листопаді 2019 року. За інформацією правоохоронців, баржі були вивезені за кордон.

Українське Дунайське пароплавство - одна з найбільших судноплавних компаній і в Україні, і в Придунайському регіоні. На сайті компанії сказано, що вона виробляє 20% транспортної продукції вздовж 2400 км від гирла річки Дунай до порту Кельгайм, Німеччина. Флот УДП налічує 75 самохідних суден і 245 одиниць несамохідного флоту.