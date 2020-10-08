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СБУ заблокувала діяльність комерсантів, які привласнили баржі Дунайського пароплавства

Вживаються заходи для повернення суден у держвласність.

Співробітники Служби безпеки заблокували протиправну діяльність комерсантів, які привласнили судна ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство", яке підпорядковується Міністерству інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що оборудку організувало у 2017-2018 роках керівництво однієї з комерційних структур, яка орендувала у пароплавства 32 баржі. Потім зловмисники незаконно перевезли судна до однієї з країн Чорноморського басейну і переобладнали їх. Після цього баржі за підробленими документами використовувалися в Україні.

Фото: ssu.gov.ua

Правоохоронці здійснюють обшуки за місцями проживання фігурантів та офісах низки фірм, задіяних у схемі. Вилучені докази протиправної діяльності будуть долучені до матеріалів справи.

Також встановлено місцезнаходження суден, і наразі вживаються заходи для їх повернення у державну власність.

Фото: ssu.gov.ua

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки).

Нагадаємо, сьогодні в одеських офісах партії "Опозиційна платформа - За життя" пройшли обшуки у справі Дунайського пароплавства. Розслідування цієї справи почалося в листопаді 2019 року. За інформацією правоохоронців, баржі були вивезені за кордон.

Українське Дунайське пароплавство - одна з найбільших судноплавних компаній і в Україні, і в Придунайському регіоні. На сайті компанії сказано, що вона виробляє 20% транспортної продукції вздовж 2400 км від гирла річки Дунай до порту Кельгайм, Німеччина. Флот УДП налічує 75 самохідних суден і 245 одиниць несамохідного флоту.

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