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​У Миколаєві невідомі спалили машину кандидата в депутати від "Слуги Народу" Дениса Жела

На місці було знайдено залишки пальної суміші.

​У Миколаєві невідомі спалили машину кандидата в депутати від "Слуги Народу" Дениса Жела
Фото: mk.npu.gov.ua

У Миколаєві невідомі вночі спалили автомобіль кандидата в депутати від партії "Слуга Народу" Дениса Жела.

Про це повідомила поліція області, а також він сам у фейсбуці.

"8 жовтня близько 3:28 ранку надійшло повідомлення про те, що на автостоянці по вул. Морехідній у Заводському районі Миколаєва горить автомобіль Ford Fusion. Пожежу ліквідували співробітники ДСНС. Оглянувши місце події, слідчо-оперативна група Заводського відділу поліції виявила фрагменти горіння автомобіля та залишки горючої суміші, які з метою встановлення причин пожежі будуть направлені на експертизу", - йдеться в повідомленні Нацполіції області.

Зараз правоохоронці проводять розслідування і встановлюватимуть усі обставини події та причетних до підпалу осіб.

Відомості внесено до Єдиного реєстру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу). Санкція статті - позбавленням волі на термін від трьох до 10 років.

Нагадаємо, 28 серпня в Києві невідомі підпалили автомобіль народного депутата від "Слуги Народу" Гео Лероса. Раніше в столиці спалили "теслу" ексглави Офісу президента Андрія Богдана, у якій знімався Володимир Зеленський.

У травні на Закарпатті на подвір'я депутата від "слуг" кинули "коктейль Молотова".

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