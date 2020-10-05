Троє євродепутатів пояснили Арахамії, чому ймовірна втрата безвізу не "чутки"

Троє депутатів Європейського парламенту: доповідач ЄП щодо України Міхаель Ґалер, заступник голови парламентської делегації в Комітеті Асоціації України-ЄС Віола фон Крамон і Раса Юкневічене - написали відкритого листа голові фракції "Слуга Народу" Давиду Арахамії.

У листі, оприлюдненому на сайті Віоли фон Крамон, євродепутати пояснили реальність загроз безвізовому режиму України з ЄС.

"Близько 17 місяців тому президент Зеленський та ваша команда прийшли до влади з двома важливими обіцянками – боротися з корупцією і відновити мир та територіальну цілісність... У боротьбі з корупцією ваш уряд ще в перші дні вселяв надію. Сам президент передбачив "Україну своєї мрії", де "вчителі отримують реальну зарплату, а корумповані чиновники реальні тюремні строки". Через 17 місяців ми не можемо не побачити, що мрія дає тріщини, і багато з цих тріщин саме у вашій партії, пане Арахаміє", - йдеться в листі.

Такими "тріщинами" євродепутати назвали те, що "деякі члени "Слуги Народу" поширюють кремлівську дезінформацію, координуючи добре організовані напади на незалежні установи, такі як НБУ, НАБУ та САП.

"Ті самі члени не цураються дружити з олігархами або публічно виступати за розрив зв'язків з ЄС", - зазначають європейські політики.

Також вони розкритикували падіння рівня сприйняття корупції в Україні до позначки 2017 року, згортання реформ, обрання голови САП комісією, члени якої не мають антикорупційного досвіду, репутації і високих моральних якостей та громадського авторитету. У зверненні йдеться, що генпрокурор Ірина Венедіктова блокує обвинувачення в справах корумпованих суддів і у справі міністра охорони здоров'я Максима Степанова за нібито отриманий відкат у розпал пандемії, а також у скандальній справі про продаж державних посад, які "припадають пилом на столі прокурора".

"Все це загрожує, зокрема, макрофінансовій допомозі у розмірі 1,2 мільярда євро не тому, що ми цього хочемо, а тому, що взаємні угоди, які ми з вами уклали, це передбачають... Що стосується безвізового режиму, це ні в якому разі не намір з боку ЄС скасувати це велике досягнення для громадян України та громадян ЄС. Але все ж ми залишаємо за собою право виносити конкретну відмову в таких свободах окремим олігархам, включаючи політиків, які зловживають цим правом заради своєї приватної незаконної діяльності", - зазначають євродепутати.

17 вересня євродепутатка та заступниця голови Делегації парламентського комітету співпраці між Європейським Союзом і Україною Віола фон Крамон заявила, що "український парламент проштовхує кандидатів, які не мають досвіду та доброчесності, до вибору голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури".

"Влада ставить під загрозу безвізовий режим з ЄС та подальшу допомогу в розмірі 1,5 млрд євро", - відзначила вона.

Того ж дня Верховна Рада з третьої спроби призначила парламентських представників до складу конкурсної комісії на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. За дві попередні постанови парламент не набрав достатньої кількості голосів. Комісія повинна запропонувати для призначення нового керівника САП замість Назара Холодницького.

Речник ЄС із зовнішньої політики Петер Стано закликав Раду терміново змінити закон про НАБУ, окремі положення якого КС визнав неконституційними. Він додав, що незалежність бюро - умова безвізу та макрофінансової допомоги.