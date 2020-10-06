Кучеренко: бюджет Києва на капітальні ремонти застарілих будинків треба збільшити у 20 разів

Нинішніх 100 мільйонів, за його словами, не вистачає.

Кандидат в мери Києва від партії «Батьківщини» Олексій Кучеренко пропонує у 20 разів збільшити бюджет міста на капітальні ремонти застарілих будинків. Про це заявив під час зустрічі з жителями Солом’янського району, передає пресслужба.

«Я реєструю відповідні документи, проте, влада не підтримує це, оскільки є прийняте законодавство попереднім скликанням. Наприклад, цей будинок оголошено за формою власності – спільною сумісною власністю мешканців відповідно до законів, які «понаприймала» пані Бабак у 2015-2016 рр. Тобто міська влада зобов‘язана списати ці будинки з балансу комунальних дирекцій, подарувати вам і сказати: «Люди, володійте! Це ваше майно». І ви маєте організовувати ремонтні роботи власними силами. Це норми чинного законодавства», – зазначив політик.

За його словами, коштів у розмірі 100 мільйонів гривень, які виділяються у місті на капремонти будинків, не вистачає.