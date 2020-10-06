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"Ми ніколи не зупинимо війну, якщо не будемо говорити з Путіним", - Зеленський

"На жаль, ЗМІ роблять усе, щоб зірвати будь-які можливості діалогу".

"Ми ніколи не зупинимо війну, якщо не будемо говорити з Путіним", - Зеленський
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський вважає, що без спілкування з президентом Росії Володимиром Путіним ніколи не вдасться припинити війну на Донбасі й повернути всі українські території. Проте ЗМІ роблять усе, щоб зірвати будь-які можливості діалогу.

Про це глава Української держави сказав в інтерв’ю виданню Politico Europe.

"Я впевнений, що ми ніколи не зупинимо війну, якщо не будемо говорити з Росією. Окремий кейс – це підтримка наших західних партнерів. Але якщо ми не будемо говорити з президентом Путіним, ми не зможемо повністю відновити Україну, повернути всі наші території... Ми ніколи не здаємося і вважаємо, що в будь-якому разі в питанні припинення війни ми будемо рухатися вперед і розмовлятимемо і з партнерами, і з Росією для того, щоб повернути людей і території", - сказав президент України.

Зеленський зауважив, що "на жаль, ЗМІ роблять усе, щоб зірвати будь-які можливості діалогу".

"Навіть у межах «Нормандії» чи Мінського процесу. Це стосується саме тих медіа, які належать чи великим фінансовим структурам, чи політикам, які були у владі до мене та обіймали найвищі посади. У них у всіх є медіа. Вони їм належать – на превеликий жаль", - зазначив Володимир Зеленський.

У вересні в інтерв’ю словацькому економічному виданню Hospodárske noviny Зеленський заявив, що хотів би більшої ефективності від діалогу з Путіним. Президент України розповів, що комунікація з лідером РФ "обмежена, але предметна".

Нагадаємо, у грудні минулого року "нормандський" саміт перервали заради переговорів Зеленського і Путіна. Також повідомлялося, що переговори двох президентів тривали понад годину.

Під час спілкування з російськими ЗМІ лідер РФ заявив, що він залишився задоволений розмовою з українським президентом. При цьому, за словами Зеленського, у них з Путіним абсолютно різні погляди щодо повернення контролю над кордоном.

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