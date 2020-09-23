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Зеленський хотів би більшої ефективності від діалогу з Путіним

Президент розповів, що комунікація з лідером РФ "обмежена, але предметна".

Зеленський хотів би більшої ефективності від діалогу з Путіним
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський хотів би більшої ефективності від діалогу з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це він розповів в інтерв'ю словацькому економічному виданню "Hospodárske noviny".

"У нас є різні формати спілкування з Президентом Путіним – це і Нормандський чотиристоронній формат, і двосторонній формат: коли є така необхідність, ми говоримо напряму", - сказав Зеленський.

За його словами, діалог з президентом РФ "допомагає знайти потрібні рішення, важливі не лише для України, але й для всієї Європи".

"Наприклад, торік у грудні ми досягли домовленості про транзит російського газу через територію України. Це гарантує енергетичну стабільність для всієї нашої частини континенту", - зазначив Зеленський.

Він також нагадав, що спілкувався з Путіним 26 липня, напередодні встановлення режиму припинення вогню на Донбасі.

"І ми маємо найдовший режим «тиші». Комунікація з президентом Росії обмежена, але предметна. Як перфекціоніст я хотів би більшої ефективності від нашого діалогу", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у грудні минулого року "нормандський" саміт перервали заради переговорів Зеленського і Путіна. Також повідомлялося, що переговори двох президентів тривали понад годину.

Під час спілкування з російськими ЗМІ лідер РФ заявив, що він залишився задоволений розмовою з українським президентом. При цьому, за словами Зеленського, у них з Путіним абсолютно різні погляди щодо повернення контролю над кордоном.

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