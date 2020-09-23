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Зеленський відвідає з офіційним візитом Словацьку Республіку

Поїздка запланована на 24 вересня. 

Зеленський відвідає з офіційним візитом Словацьку Республіку
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський 24 вересня здійснить свою другу закордонну поїздку за час пандемії і відвідає Словацьку Республіку.

Про це повідомили у пресслужбі ОПУ.

"У межах візиту заплановані переговори Глави держави з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, прем’єр-міністром Ігорем Матовичем та головою Національної ради (парламенту) Словацької Республіки Борисом Колларом", - йдеться у повідомленні Офісу президента.

Зазначається також, що під час візиту планується підписання низки двосторонніх угод.

Нагадаємо, що першим закордонним візитом Зеленського за час від початку пандемії коронавірусу була поїздка до Австрії. Президент зустрівся з федеральним канцлером Себастьяном Курцом і президентом Національної ради Австрії Вольфгангом Соботкою.

У межах візиту було підписано два меморандуми та угоду.

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