Геращенко: якщо Фокіна не звільняють, вочевидь, поділяють його риторику

Заяви представника української переговорної сторони в Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна демонструють те, що влада не має жодної стратегії і тактики звільнення окупованих територій Донбасу. Таке думку висловила співголова фракції «Європейська Солідарність», Уповноважена Президента України з питань мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях (2014-2019 рр) Ірина Геращенко у відеозверненні.

«В черговий раз суспільство перезбуджено обговорює чергові недолугі заяви Фокіна, який додумався вже сказати як представник української переговорної сторони в Тристоронній контактній групі про те, що Україна напала на Україну через українську мову. В цей час, коли суспільство справедливо критикує ці недолугі заяви, українська влада, яка стоїть за цими заявами, ще раз демонструє, що вона не має жодної стратегії і тактики звільнення окупованих територій Донбасу», – говорить Геращенко.

Через відсутність реакції з боку представників чинної влади на ці висловлювання, на її думку, можна зробити висновок, що вони їх поділяють.

«В ТКГ не може бути самодіяльності. Всі учасники цих перемовин отримують дуже чіткі директиви, особисто від президента Зеленського і від МЗС. І ми не бачимо, насправді, реакції самого Зеленського на ці чергові заяви «дедушки Фокіна», якого делегувала до ТКГ його внучка. А це означає, що Зеленський поділяє цю риторику. В інакшому випадку він давно мав звільнити Фокіна», – переконана Ірина Геращенко.

При цьому, наголошує нардеп, переговорна група з української сторони забула про вимоги до РФ – про необхідність безпекового блоку як ключового у виконанні Мінських угод.

«Друге. В цей час, коли ми чуємо знову і знову про те, що має зробити Україна, зовсім зникла з порядку денного риторика, а що ж має зробити Російська Федерація. Це Російська Федерація не виконує Мінські угоди. Вона не виконує ключовий безпековий блок, вона не виконує домовленості саміту в Нормандському форматі минулого грудня, щодо допуску міжнародних гуманітарних місій, зокрема, і комітету Червоного хреста до окупованих територій. Росія не звільнила всіх заручників. І Україна, коли сьогодні говорить, що бореться за звільнення всіх на всіх і говорить про сто людей, навіть не називає жодного прізвища. Чому? Чому п’ять попередніх років вся країна знала прізвища героїв? Ми всі вболівали, боролися за Сенцова, Кольченка, Сущенка, Асєєва, Жемчугова, Варфоломеєву. Ми знали всіх заручників на окупованих територіях в окупованому Криму і тюрмах РФ. А сьогодні це обезличений список. Нам говорять про 100 осіб. Чому ви не називаєте прізвища. Хто сьогодні взагалі цим займається?» – зауважує Геращенко.

Вона закликала повернутися до до дорожньої карти, яка була узгоджена в рамках консультацій нормандського формату на рівні радників президентів і канцлера, де прописано почерговість блоків виконання мінських угод. А також залучити

міністерство закордонних справ і парламент до політичного процесу, до, що відбувається у Мінську тощо

«Ну і ключове. Насправді ми чекаємо від Зеленського в рамках ювілейної зараз сесії Генеральної асамблеї ООН, що в своїй промові ви, пане Зеленський, згадаєте про вимогу до світу направити миротворчу місію на окуповані території Донбасу. Більше того, Президент Порошенко вже узгодив свого часу з Генеральним секретарем ООН направлення оціночної місії на Донбас для того, щоб пришвидшити процес направлення туди миротворців», – нагадала співголова фракції "ЄС".