РНБО співпрацює з міжнародними партнерами для блокування "ВКонтакте" в Україні

Спеціалісти Національного координаційного центру кібербезпеки при Раді національної безпеки та оборони взаємодіють з міжнародними колегами та партнерами для напрацювання заходів щодо реагування та блокування роботи мобільного додатку "ВКонтакте" на території України.

Про це повідомляє Апарат РНБО у відповіді на журналістський запит Укрінформу.

Там нагадали, що "ВКонтакте" в Україні став доступним не через зняття санкцій, а через зміну проксі-серверів, що дозволило обійти блокування провайдерами доступу до цього додатку на території України.

"Також повідомляємо, що 15 вересня 2020 року заступник секретаря РНБО України Сергій Демедюк, коментуючи інформацію щодо поновлення роботи на території України мобільного додатку соцмережі "ВКонтакте", наголосив на тому, що активізація роботи російських соціальних мереж напередодні місцевих виборів в Україні може становити загрозу національній безпеці країни", - йдеться у відповіді.

Як зазначається, Демедюк вважає, що "ВКонтакте" використовується російськими спецслужбами для збору даних про громадян України і всіх, у кого він встановлений.

Нагадаємо, у 2017 році Петро Порошенко підписав указ, що вводить у дію рішення Ради національної безпеки й оборони "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Дія указу заблокувала доступ до соцмереж "ВКонтакте" і "Одноклассники" в рамках обмежень, накладених на Mail.Ru Group.

Рішенням РНБО від 14 травня 2020 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеним у дію Указом Президента України від 14 травня 2020 р. №184, ці санкції продовжено до 2023 року.