Данілов заявив, що напередодні виборів активізувалися антиукраїнські релігійні структури

Мета таких структур - просування ідей "руського миру" та виправдання агресії РФ.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що напередодні місцевих виборів спостерігається активізація окремих релігійних структур як інструментів антиукраїнської діяльності.

Про це повідомила пресслужба РНБО.

"Одним з дієвих інструментів російської гібридної війни проти України є використання релігійних структур у форматі проведення різноманітних "конференцій", "круглих столів", "міжнародних форумів", "хресних ходів" тощо...Мета таких заходів – просування ідей так званого "руського миру", виправдання російської агресії проти України, просування антиукраїнських тез російської пропаганди", - сказав Данілов.

За його словами, РНБО уважно відстежує ситуацію в державі напередодні виборів, а правоохоронні органи України відреагують на будь-які спроби розхитування внутрішньополітичної ситуації.

"Організаторам різноманітних "мирних форумів" хотілося би нагадати про кримінальну відповідальність за антидержавну діяльність і зазначити, що Апарат РНБО України уважно відслідковує ситуацію в державі напередодні виборів, а правоохоронні органи України відреагують на будь-які спроби розхитування внутрішньополітичної ситуації", - зазначив Данілов.

Нагадаємо, у серпні РНБО виявила ознаки підготовки масштабної кібератаки російських спецслужб напередодні Дня Незалежності.Атаки були націлені на органи державної влади й об’єкти критичної інфраструктури.