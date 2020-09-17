Разумков закликав Юрченка скласти депутатський мандат

На думку голови парламенту, це "був би чоловічий вчинок", і він був би правильним з точки зору політика.

Народний депутат Олександр Юрченко, якого підозрюють в причетності до вимагання хабара, має скласти депутатські повноваження.

Про це в четвер в ефірі телеканалу "Zik" заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

На думку голови парламенту, це "був би чоловічий вчинок", і він був би правильним з точки зору політика.

"Я думаю, що людина повинна була мати стержень і зробити те, що повинен був зробити, можливо, і написати заяву про складання депутатських повноважень, щоб потім ніхто нікого не звинувачував, що є якийсь тиск", - сказав Разумков ввечері .

Нагадаємо, про те, що Юрченко нібито причетний до вимагання хабара, кілька днів тому повідомила "Українська правда" з посиланням на джерела.

За словами журналіста Юрія Бутусова, Олександра Юрченка та його помічника Івана Фіщенка спіймало НАБУ на хабарі, який ті нібито планували отримати за просування законопроєкту. До них нібито звернувся інвестор, який заявив про намір побудувати сміттєпереробний завод. І запропонував внести правки в законодавство, щоб надати компанії "зелений тариф". За це Фіщенко нібито вимагав 13 тисяч доларів.

3 серпня в компанії погодилися виплатити хабар. Через кілька днів Юрченко зареєстрував правки від себе особисто в законопроєкт № 2207-1 "Про управління відходами".

6 серпня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова відкрила кримінальне провадження у справі про хабарництво.

14 серпня стало відомо, що Олександр Юрченко вирішив добровільно вийти з фракції "Слуга Народу" на час розслідування справи про нібито хабарництво з боку його помічника.

15 вересня ВАКС заарештував помічника Юрченка з альтернативою застави в 1,5 млн гривень.

17 вересня Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру Юрченку та клопотання про взяття його під варту.

В Офісі президента вважають, що Юрченко "втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради".