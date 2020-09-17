Росія переслідує 134 українців за політичними мотивами

Російська Федерація за політичними мотивами переслідує 134 українців.

Про це радниця Уповноваженого ВР з прав людини Ірина Закринична повідомила на онлайн-конференції "Політичні переслідування Кремлем в період COVID-19".

"Ми щоденно ведемо роботу по моніторингу всієї інформації, яка нам надходить і від адвокатів, і від рідних, яку ми дізнаємося по своїх власних каналах. Ця інформація про стан дотримання прав наших громадян , які незаконно утримуються РФ. За результатами цього моніторингу, на сьогоднішній день ми маємо наступні цифри. Ми думаємо, що наразі 134 українці переслідуються за політичними мотивами РФ", - цитує Закриничну Укрінформ.

Радниця обмудсмана зазначила, що 112 українців, серед яких 78 кримських татар, перебувають у незаконному ув'язненні в місцях несвободи на території РФ та тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, у травні МЗС запустило платформу для звільнення політв'язнів з Криму, Донбасу та Росії.