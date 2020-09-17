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Зеленський відкрив навчання Rapid Trident-2020

Президент назвав мир на Донбасі та боєздатну армію своїми пріоритетами.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що досягнення миру на Донбасі, повернення всіх українських громадян та всіх територій є й буде його пріоритетом. Так само його пріоритетом є сучасна, оснащена та боєздатна українська армія.

Фото: president.gov.ua

Про це глава української держави заявив на відкритті навчань Rapid Trident-2020, передає його пресслужба.

"У світі сьогодні, мабуть, немає людини, яка б не знала, що держава Україна, як ніхто інший, прагне миру та завершення війни на сході України. І ми робимо для цього все від нас залежне. Довгоочікуваний мир, повернення всіх наших людей та повернення всіх наших територій було, є й завжди буде моїм пріоритетом. Так само моїм пріоритетом є сучасна, оснащена та боєздатна українська армія", – сказав президент.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

За словами Володимира Зеленського, під час зустрічей з міжнародними лідерами він завжди наголошує, що війна на Донбасі - це загроза не тільки для України, а й для безпеки та стабільності усіх країн Європи та світу.

"Наші партнери абсолютно солідарні зі мною у цьому питанні. Саме тому ми об’єдналися для подолання нинішніх викликів та пошуку механізмів адекватної реакції на них", - зауважив Глава держави.

Одним з таких механізмів президент назвав інтеграцію України в НАТО й нагадав, що на початку тижня він затвердив Стратегію національної безпеки України, згідно з якою членство в НАТО є стратегічним курсом держави.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Українсько-американські командно-штабні навчання Rapid Trident-2020 є продовженням серії навчань "Щит миру", розпочатих в 1995 році в межах двосторонньої співпраці між Сухопутними військами Збройних сил України та Національною гвардією штату Каліфорнія (США), з широким залученням представників збройних сил інших країн. У 2020 році в навчаннях беруть участь 4013 осіб. Термін проведення навчань: 16-25 вересня.

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