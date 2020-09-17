У рейтингу партій на місцевих виборах лідирує "Слуга народу", - соцопитування

Серед українців, які планують взяти участь в голосуванні на мысцевих виборах, 16% підтримують партію "Слуга народу".

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", передає "Інтерфакс-Україна".

Партію "Опозиційна платформа - За життя" підтримують 11,9%, партію "Європейська солідарність" - 11,3%, партію "Батьківщина" - 8,2%, партію "За майбутнє"- 5,8%.

Радикальну партію підтримують 4,7% респондентів, "УДАР Віталія Кличка" - 3,7%, ВО "Свобода" - 3,3%, партію Шарія - 2,8%, партію "Голос" - 2,2%, партії "Пропозиція" і "Перемога Пальчевського"- по 2,1%, партію" Наш край "- 2,0%, партію "Сила і честь"- 1,5%, "Самопоміч"- 1,2%.

Сумарний рейтинг інших партій, що беруть участь в місцевих виборах і включених в список для дослідження, - 21,2%.

Відзначається також, що якщо на виборах до Верховної Ради сумарний рейтинг п'яти основних партій, представлених в парламенті, становить 72%, то на місцевих виборах їх сукупний вимір - 50%.

Нагадаємо, якби вибори президента України пройшли найближчим часом, Володимира Зеленського готові підтримати на виборах 29% тих, хто визначився і має намір брати участь у голосуванні. За співголову проросійської партії ОПЗЖ Юрія Бойка готові голосувати 15,5%.