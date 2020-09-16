Кличко: ​партія "УДАР" не має наміру об'єднуватися з іншими політсилами

"Я ж знову чітко скажу всім: я є і буду мером тільки киян!".

Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що його партія "УДАР" іде на місцеві вибори самостійно і не має наміру об'єднуватися з іншими політсилами.

Про це він заявив у своєму відеозверненні у фейсбуці.

"Друзі! Сьогодні дізнався про підтримку моєї кандидатури на посаду мера Києва деякими іншими політичними силами. Розумію, що чимало партій сьогодні хочуть, щоб Кличко був їхнім мером. Я ж знову чітко скажу всім: я є і буду мером тільки киян! І завжди був відповідальним тільки перед киянами. Бо саме вони довірили мені втілювати зміни в Києві, обравши мером столиці", - сказав Кличко.

Він подякував мешканцям столиці за підтримку.

"УДАР" іде на вибори самостійно. Ми не торгуємось! Будь-яке об'єднання можливе лише навколо інтересів киян. Ми працюємо з киянами і для киян!" - наголосив Кличко.

Нагадаємо, сьогодні партія "Європейська солідарність" оголосила про підтримку кандидатури чинного мера Києва, зазначивши, що він реалізовував політичний курс Петра Порошенка. Крім того, нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко, який раніше заявляв про намір балотуватися в мери столиці, заявив, що вирішив не висувати свою кандидатуру.

Про те, що "ЄС" підтримає Кличка, який балотується від власної партії УДАР, у інтерв'ю LB.ua раніше повідомив голова наглядової ради Інституту стратегічних досліджень та прогнозів Ігор Гринів. За його словами, лідер "ЄС" Порошенко не розглядав можливості висування в мери цього року. Балотування на виборах мера столиці з Порошенком обговорювалося ще в 2013-му.

У червні Порошенко пропонував Кличку балотуватися від "Євросолідарності", проте мер відмовився, зазначивши, що піде на вибори від своєї політичної сили.

26 серпня партія "УДАР" провела з'їзд у Києві, на якому Кличко заявив, що його партія йде на місцеві вибори окремо, але готова співпрацювати з проєвропейськими політсилами в новообраній Київраді та інших місцевих радах на всіх рівнях. Він також презентував нових членів команди, які братимуть участь у місцевих виборах. Це, зокрема, сурдоперекладачка Кличка Леся Петровська, адвокат Олексій Шевчук, голова департаменту молоді та спорту КМДА Юлія Хан, начальник управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук і футболіст Олександр Шовковський.