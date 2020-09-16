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"Євросолідарність" на виборах мера Києва підтримала Кличка

На думку представників партії, Кличко реалізовував політичний курс Порошенка. 

"Євросолідарність" на виборах мера Києва підтримала Кличка
Фото: EPA/UPG

Партія "Європейська солідарність" вирішила підтримати Віталія Кличка як кандидата в мери Києва.

Про це на конференції столичної міської організації партії заявив її голова Володимир Прокопів.

"У 2015 році наша команда делегувала на посаду Київського міського голови Віталія Кличка. Саме тоді Петро Порошенко розпочав курс на децентралізацію. Це істотно збільшило бюджет Києва. Децентраліазція відкрила перспективи для реалізації багатьох амбітних програм, які змінили наше місто на краще. Ці зміни були би неможливі без істотного розширення фінансової бази місцевого самоврядування, на яке пішов Порошенко. Ми підтримуємо діючого міського голову, який реалізовував політичний курс п’ятого президента України", – зазначив Прокопів. 

Однак на виборах до Київради партія закликала підтримувати своїх кандидатів. Як відомо, партійний список до Київради очолила дружина Порошенка Марина

Оновлено. Нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко, який раніше заявляв про намір балотуватися в мери столиці, заявив, що вирішив не висувати свою кандидатуру. Про це він повідомив на своєму каналі у Telegram. 

Нагадаємо, про те, що "Європейська солідарність" підтримає чинного мера Віталія Кличка, який балотується від власної партії УДАР, у інтерв'ю LB.ua повідомив голова наглядової ради Інституту стратегічних досліджень та прогнозів Ігор Гринів.

За словами Гриніва, лідер "ЄС" Петро Порошенко не розглядав можливості висування в мери цього року. Балотування на виборах мера столиці з Порошенком обговорювалося ще в 2013-му.

У червні Петро Порошенко пропонував Кличку балотуватися від "Євросолідарності", проте мер відмовився, зазначивши, що піде на вибори від своєї політичної сили.

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