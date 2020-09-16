Марина Порошенко очолить список "ЄС" на виборах в Київраду (доповнено)

За словами Порошенко, вона не відчуває себе політиком, але їй не байдуже, що буде з Україною.

Список партії "Європейська солідарність" на виборах у Київраду очолить дружина п'ятого президента України Марина Порошенко.

Про це стало відомо на зборах столичної організації "ЄС".

Марина Порошенко - лікарка, кандидатка медичних наук. Створювала центри інклюзивної освіти для дітей з особливим потребами.

"Я стою перед вами в новому статусі і знаю, що перше питання, яке я почую, буде: чому я йду в політику? Зразу скажу, що не відчуваю себе політиком. У першу чергу я громадянка своєї країни. Мені не байдуже, що буде з Україною і як буде розвиватися наша столиця", - заявила Порошенко під час виступу.

Вона додала, що упродовж п'яти років як перша леді реалізувала багато гуманітарних та соціальних проєктів.

"Людям часто розповідають про політику загальними словами, стандартними фразами, але моє глибоке переконання, що політика - це не красиві гасла, а конкретні дії, від яких дуже часто залежать долі людей", - заявила кандидатка.

Також до столичної ради від "ЄС" буде балотуватися екснардеп Леонід Ємець, секретар Київради Володимир Прокопів, ветеран Олександр Погребиський.

Нагадаємо, що голова наглядової ради Інституту стратегічних досліджень та прогнозів Ігор Гринів заявив в інтерв’ю LB.ua, що "Європейська солідарність", на його думку, буде підтримувати Віталія Кличка. За словами Гриніва, лідер "ЄС" Петро Порошенко не розглядав можливості висування в мери цього року. Балотування на виборах мера столиці з Порошенком обговорювалося ще в 2013-му.