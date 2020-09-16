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Рейтинг Зеленського опустився до 29%, за Бойка готові голосувати 15,5%, - опитування

Рівень довіри до чинного глави держави упав до 35%.

Рейтинг Зеленського опустився до 29%, за Бойка готові голосувати 15,5%, - опитування
Фото: EPA/UPG

Якби вибори президента України пройшли найближчим часом, Володимира Зеленського готові підтримати на виборах 29% тих, хто визначився і має намір брати участь у голосуванні. За співголову проросійської партії ОПЗЖ Юрія Бойка готові голосувати 15,5%.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 3-6 вересня.

За п’ятого президента, нині співголову фракції “Європейська солідарність” Петра Порошенка проголосували б 14%, за лідерку “Батьківщини” Юлію Тимошенко - 9,3%.

За Ігоря Смешка проголосували б 6,4% опитаних, Олега Ляшка, Сергія Притулу та Володимира Гройсмана - по 3,6%.

Рівень довіри до чинного глави держави становить 35%, що є найнижчим показником за час його каденції. 57% опитаних не задоволені діяльністю Володимира Зеленського на посту глави держави.

"Діяльністю Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова задоволені 23%, не задоволені – 55%, не змогли оцінити – 23%. Роботою Прем’єр-міністра Шмигаля задоволені лише 14%, не задоволені – 59%, не змогли оцінити – 27%. Найбільше серед органів центральної влади опитані не задоволені роботою Уряду (73%) та Верховної ради (76%)", - свідчать дані опитування.

Опитування проводила соціологічна група "Рейтинг" 3-6 вересня серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Для дослідження методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) опитали 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Нагадаємо, заданими опитування Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, оприлюдненого на початку вересня, президентові не довіряли 49% громадян, Верховній Раді - 75%, уряду - 72%. 

Наприкінці липня електоральна підтримка Зеленського становила 30,2%. Президенту довіряла 41% опитаних, не довіряли 53%.

Раніше гендиректор КМІС Володимир Паніотто повідомив, що зниження рейтингу Володимира Зеленського призводить до того, що голоси його виборців переходять до проросійських сил.

Червневе дослідження Центру Разумкова показало, що 35% українців проголосували б за Володимира Зеленського в першому турі виборів, 20% - за Бойка, 16% - за Петра Порошенка.

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