Потерянные Зеленским голоса переходят к пророссийским силам, - глава КМИС

Снижение рейтинга президента Владимира Зеленского приводит к тому, что голоса его избирателей переходят к пророссийским силам.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал гендиректор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.

"Уменьшение рейтинга Зеленского приводит к тому, что его голоса идут не «Голосу» или Порошенко. Все, что он теряет, получает, например, партия Шария, которая сейчас повысила существенно свой рейтинг, и она, по нашим данным, на грани прохождения в Верховную Раду. И партия Медведчука тоже увеличила свой относительный рейтинг, и тоже за счет «слуг»", - рассказал социолог.

По его мнению, те 26%, которые разочаровались в нынешнем президенте, стали преимущественно избирателями сопредседателя фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Они недовольны курсом на Европейский Союз.

"Конечно, власть надо критиковать, и эти «красные линии», о которых все говорят, очерчивать, но, на мой взгляд, это более делается к компромиссной фигуре Зеленского, чем к серым пророссийским силам. Эти политические усилия непропорционально распределены", добавил Паниотто.

Напомним, по состоянию на июнь рейтинг Зеленского за месяц снизился на 5 пунктов.

По данным апрельских опросов КМИС, если бы в ближайшее время в Украине состоялись выборы президента, то 40,9% среди тех, кто определился с выбором, проголосовали бы за действующего главу государства Зеленского.

В то же время 15,7% поддержали бы пятого президента Петра Порошенко, 9,2% - лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко, 8,9% - лидера партии "ОПЗЖ" Юрия Бойко, 8,7 % - лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

В то же время среди всех опрошенных за Зеленского проголосовали бы 28,9%. Кроме того, 14,1% опрошенных не определились с выбором, а 9,1% заявили, что не пошли бы на голосование.