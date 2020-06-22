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Зеленский заявил, что Украина настаивает на проведении встречи в "нормандском формате" до окончания пандемии COVID-19

Государство поднимало вопрос прекращения огня на Донбассе в условиях пандемии на Минских переговорах. 

Зеленский заявил, что Украина настаивает на проведении встречи в "нормандском формате" до окончания пандемии COVID-19
Фото: EPA/UPG

Украина настаивает, что встречу в "нормандском формате" необходимо провести несмотря на пандемию коронавируса. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, говорится в сообщении пресс-службы ОПУ.

"Мы должны сделать все, чтобы в ближайшие месяцы у нас была встреча в "нормандском формате", не дожидаясь окончания пандемии. По крайней мере, мы все для этого делаем", - сообщил президент. 

Он добавил, что в рамках Минских переговоров поднимался вопрос прекращения огня на Донбассе в условиях пандемии коронавируса. 

"Сейчас проводятся консультации по этому вопросу. Мы говорили об этом с Германией и Францией - к этим странам у нас были первые после объявления карантина международные визиты делегаций. Сейчас мы сменили подход к Минскому процессу, в нашу делегацию вошли люди, которые не просто слушают и говорят, а и принимают решения, потому что они государственные служащие уровня вице-премьер-министра Украины, уровня заместителей министров нашего правительства", - отметил Зеленский.

Напомним, что 9 июня Канцлер Германии Ангела Меркель провела с президентом РФ Владимиром Путиным телефонный разговор, в котором обсуждалась важность переговоров "нормандской четверки".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренности с лидерами стран "нормандской четверки" провести следующий саммит после окончания эпидемии коронавируса.

Последняя встреча глав стран "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и России - прошла в Париже в декабре прошлого года. На ней были достигнуты договоренности о разведении войск возле нескольких населенных пунктах и обмене пленными. 

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