Комитет Рады рекомендует легализовать частных детективов

В Украине этот вид услуг на законодательном уровне до сих пор не определен.

Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять законопроект о легализации деятельность частных детективов.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Отмечается, что члены комитета рассмотрели законопроект №3010 и альтернативный к нему законопроект №3010-1. Авторы проектов объяснили, что они необходимы, чтобы законодательно урегулировать частную детективную практику.

"В Украине этот вид услуг на законодательном уровне до сих пор не определен. Вместе с тем детективная деятельность указана в КВЭД - 2010 как один из видов хозяйственной деятельности. Поэтому принятие проекта о частной детективной деятельности позволит на законодательном уровне поставить такой вид деятельности под надлежащий контроль государства", - отмечается в сообщении.

По результатам обсуждения комитет рекомендовал принять за основу законопроект №3010, а законопроект №3010-1 - отклонить.

Напомним, в апреле 2017 года а Рада легализовала частных детективов. За принятие в целом законопроекта №3726 проголосовал 261 депутат при минимально необходимых 226.

Сообщалось, что с видетельство на право заниматься сыскной деятельностью выдается Минюстом.