Рада приняла закон о деривативах и финансовых рынках

Украина обязалась принять этот закон в рамках договоренностей с МВФ.

Верховная Рада на заседании в пятницу приняла во втором чтении и в целом законопроект №2284 о введении новых финансовых инструментов. Его без обсуждения поддержали 285 депутатов.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", это обновленный законопроектом №9035 "О деривативах и финансовых рынках" прошлого созыва парламента. В первом чтении его приняли в декабре 2019 года.

Украина взяла на себя обязательство принять этот закон до конца июня в рамках меморандума с Международным валютным фондом.

Законопроект №2284 имплементирует обязательные в ЕС требования актов MiFID II, MIFIR, EMIR. В части финансовой инфраструктуры документ предусматривает введение института оператора регулированного рынка для обеспечения централизованного заключения и исполнения соглашений, создание торгового репозитория (базы данных) для полноценного функционирования рынков деривативов и внедрение центрального контрагента для снятия рисков невыполнения соглашений и расчета по ним.

Проект закона также предусматривает внедрение дифференцированного подхода к лицензированию финансовых посредников, в соответствии с которым меньшая ответственность предполагает меньшие требования.

По части финансовых инструментов запланированы введение деривативных контрактов, депозитных сертификатов банков и выпуск по новой процедуре более защищенных корпоративных облигаций. Кроме того, законопроект предусматривает введение общих правил выпуска производных ценных бумаг.