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Одной из самых больших проблем является "новая колонизация" Крыма, - Кориневич

Россия изменяет демографический состав населения на полуострове.

Одной из самых больших проблем является "новая колонизация" Крыма, - Кориневич
Фото: Сергей Нужненко

Россия проводит в оккупированном ею Крыму колониальную политику, изменяя демографический состав полуострова.

Об этом постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, выступая на видеоконференции «Оккупированный Крым: путь к деоккупации» 18 июня, сообщает Укринформ.

«Одной из самых больших проблем для нас сейчас является «новая колонизация» Крыма», - сказал Кориневич.

Он подчеркнул, что Россия изменяет демографический состав населения на полуострове, национальную идентичность. Лиц, которые, с точки зрения оккупантов, представляют угрозу дальнейшей оккупации, заставляют покинуть Крым. Это крымские татары, украинские и крымскотатарские журналисты, активисты, общественные деятели.

По отношению к тем, кто остается, Москва проводит принудительную натурализацию (паспортизацию); не менее 22 тыс. молодых крымчан были противозаконно принудительно призваны в ряды российской армии. В то же время на полуостров переселили около 300 тысяч россиян, преимущественно военнослужащих с семьями, сотрудников правоохранительных органов и чиновников, увеличив таким образом лояльную к оккупационной власти часть населения.

Постпред Президента отметил важность скорейшей разработки стратегии деоккупации и реинтеграции населения, часть которой будет открыта для широкой публики. «Люди должны видеть, что украинское государство заботится о них», - подчеркнул он.

Кориневич поблагодарил ЕС за продолжение крымских санкций и выразил надежду, что они будут продолжаться до тех пор, пока полуостров будет оккупирован.

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