Зеленский поддержал разработку дорожной карты дальнейшего развития Восточного партнерства

Шестой саммит Восточного партнерства должен состояться в 2021 году.

Президент Владимир Зеленский поддержал разработку дорожной карты дальнейшего развития инициативы Восточного партнерства и ее утверждение на Шестом саммите Восточного партнерства в 2021 году.

В ходе видеоконференции лидеров Восточного партнерства глава украинского государства выразил надежду, что такая встреча состоится в начале следующего года.

"Надеюсь, что это произойдет уже в начале 2021 года и не в режиме онлайн, а во время действительно живой встречи, где мы сможем пожать друг другу руки, закрепив новые решения и важные соглашения", - цитирует президента Украины его пресс-служба.

Отдельно Владимир Зеленский поблагодарил Хорватию за успешное председательство в Совете ЕС в текущем полугодии и пожелал успешного председательства Германии во второй половине 2020 года.

Во время видеоконференции лидеров Восточного партнерства было отмечено, что основными задачами на будущее является преодоление последствий пандемии COVID-19, расширение инициативы и разработка долгосрочных правил деятельности после 2020 года.

Отмечалось, что важными вопросами в настоящее время является усиление интеграции в Европе, открытие новых рынков и построение инфраструктуры для высококачественной связи.

Среди приоритетов деятельности Восточного партнерства были названы демократизация экономики, надлежащее управление, в частности борьба с коррупцией и верховенство права, проблема климатических изменений, цифровая трансформация экономики. Также отмечалась важность привлечения гражданского общества к принятию государственных решений.

Кроме того, было уделено внимание продвижению к прекращению военных и решению замороженных конфликтов региона, борьбе с дезинформацией, увеличению инвестиций и динамики реформ в регионе.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Восточное партнерство полезно для Украины в том случае, если приближает ее к членству в Евросоюзе.