Зеленский: "Украина требует полноправного членства в ЕС"

По его мнению, преимуществом Восточного партнерства должны пользоваться все граждане стран-участниц.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Восточное партнерство полезно для Украины в том случае, если приближает ее к членству в Евросоюзе. Об этом он заявил на конференции лидеров Восточного партнерства, говорится в сообщении Офиса президента.

"Восточное партнерство не должно ограничивать амбиции партнеров. Кому-то достаточно политического диалога, кому-то - стратегического партнерства с ЕС, кто-то стремится к интеграции в совместный рынок на основе "четырех свобод", а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС", - заявил президент.

Он подчеркнул, что вначале целью являлась инициатива построения сообщества Евросоюза с партнерами, которые разделяют европейские ценности. Однако преимуществом такого объединения, по его мнению, должны пользоваться все граждане стран-участниц.

Зеленский также отметил, что встреча лидеров стран Восточного партнерства в видеоформате является возможностью обсудить сотрудничество в выходе из кризиса, вызванного коронавирусом.

Напомним, что Восточное партнерство - это проект ЕС, членами которого являются шесть стран бывшего СССР - Азербайджан, Армения, Белорусь, Грузия, Молдова и Украина. Он был создан с целью развития интеграционных связей между Евросоюзом и этими государствами.