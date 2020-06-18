Тимошенко назвала проголосованный закон о референдуме имитацией

Стране нужен закон, который обеспечит гражданам реальную возможность принимать реальное участие в управлении государством. Об этом заявила Юлия Тимошенко во время представления в Верховной Раде, внесенного «Батькивщиной» законопроекта №2182 «О всеукраинском референдуме».

«Власть должна слушать и выполнять их волю, а не отжимать их на обочину управления страной, как это было до сих пор, когда украинцев используют каждую избирательную кампанию, а когда она закончится, о них просто забывают. У нас интеллектуальный народ, интеллектуальная нация, и если бы мы были способны привлечь людей к управлению страной - это был бы уникальный потенциал, который дал стране возможность подниматься», - отметила лидер «Батькивщины».

Юлия Тимошенко убеждена, что до сих пор в стране не было закона о референдуме, потому что он мешал бы президенту Владимиру Зеленскому «проводить чужие интересы через парламент, правительство, потому что референдум точно не одобрил бы 90% того, что президент делает сегодня».

«Когда почти все передали в управление иностранным наблюдательным советам, когда приняли законы о распродаже земли и государственной собственности, когда приняли меморандум с МВФ, который несовместим с суверенитетом Украины, - только теперь вносится документ, как-будто о проведении референдума», - возмутилась нардеп.

При этом Юлия Тимошенко предупредила, что согласно президентскому законопроекту о народовластии, граждан фактически лишают права добиваться референдума по собственной воле.

«Если сегодня мы обсуждаем такой сложный вопрос как референдум по народной инициативе, и как вето народное на законы, то давайте не будем лукавить и не будем подставлять людей под тот закон, который для них работать не будет. Один референдум по вето на закон в год. Разве это народовластие? Нет, это обман», - отметила лидер «Батькивщины».

По словам Юлии Тимошенко, стране нужна не очередная имитация, а реальные инструменты народовластия.

«Наша команда заблаговременно внесла свой законопроект о референдуме. Давайте все вместе поработаем над тем, чтобы эти законы реально дали людям право проводить референдум, накладывать вето на законы, которые им не нравятся, и чтобы люди почувствовали, что их хотя бы раз за все эти годы не обманули», - призвала Юлия Тимошенко.